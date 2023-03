Fenerbahçe zal Batshuayi enkele weken missen door blessure aan zijn adductoren

In de 1/8e finales van de Europa League kreeg Fenerbahçe afgelopen donderdag Sevilla op bezoek voor de terugwedstrijd. Een bezoek dat onprettig eindigde voor de Turken en voor Batshuayi.

Fenerbahçe werd uitgeschakeld ondanks een 1-0-zege (de heenmatch was op 2-0 voor Sevilla geëindigd) en Batshuayi werd al na 19 minuten van het veld gedragen op een draagbaar. Sinds zondag weten we dat het verdict een scheur in de linkeradductoren is.

Voor de Rode Duivels maakt het weinig verschil. Domenico Tedesco had vrijdag geen plaats voor Batshuayi in zijn eerste selectie als bondscoach. "Hij zat sowieso niet in mijn kern, ook niet zonder de blessure", verklaarde Tedesco.

De 29-jarige Batshuayi, die vijftig caps op zijn naam heeft staan, is op uitleenbasis van Chelsea actief in de Turkse hoofdstad. Hij trof tot dusver vijftien keer raak in 25 officiële wedstrijden.