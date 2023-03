Club Brugge likt zijn wonden: "Misschien hebben we het straks niet meer in eigen handen"

Bij de spelers was de ontgoocheling duidelijk groter. "Hier staan we weer", zuchtte Björn Meijer. "Dat gevoel overheerst wel, maar in vergelijking met de nederlaag in Oostende hebben we nu wel kansen gecreëerd. Alleen gaan ze er niet in."

"Play-off I is niet verloren vandaag", houdt de Nederlandse linksachter van Club Brugge de moed erin. "We hebben nog vier wedstrijden en het is aan ons om ons te herpakken."

Hans Vanaken beseft de ernst van de situatie. "We weten dat de top 4 in gevaar komt, het wordt nog hard knokken. We moeten nu gaan voor die 12 op 12, maar misschien hebben we het na dit weekend niet meer in eigen handen."