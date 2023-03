Club Brugge blijft in hetzelfde bedje ziek en verliest nu ook in Kortrijk

KV Kortrijk - Club Brugge in een notendop:

Club kan opnieuw niet twee keer na elkaar winnen. Dat is geleden van oktober vorig jaar, met achtereenvolgens een overwinning tegen Anderlecht en tegen STVV. Bovendien mag het nu echt beginnen vrezen voor zijn plek in de top 4.

Onbegrijpelijk misser Jaremtsjoek, doelpunt Odoi ongeldig

Ook in de tweede helft toonde Club Brugge niet de wil en het voetbal om zich voorbij de thuisploeg te loodsen. De Mil hoopte dat hij met zijn spitsenwissel meer geluk trof, maar had daar even later ongetwijfeld spijt van.

Invaller Jaremtsjoek weigerde onbegrijpelijk om de goal die op een dienblad werd aangeleverddoor Noa Lang in doel te werken. Een nieuwe deuk in het vertrouwen van de Oekraïner.

De nieuwbakken hoofdtrainer van Club besloot dan maar om het met de volgende generatie Club-spelers op te lossen. Hij bracht Chemsdine Talbi en Romeo Vermant, de zoon van Sven, mee uit de jeugdploeg en gooide ze meteen voor de leeuwen. Opvallend, bij een 1-0-achterstand.

Even leek Kortrijk nog het meest aanspraak te maken op een tweede doelpunt in deze wedstrijd. Toch viel de goal voor het Brugse kamp. Al was de vreugde van bijzonder korte duur. Odoi maakte voorafgaand aan zijn kopbalgoal een overduidelijke duwfout.

Geen 1-1, wel 1-0, ongetwijfeld een nieuwe opdoffer voor de ploeg die onder Rik De Mil net wat aan vertrouwen had herwonnen. Club moet nu bang afwachten wat Gent zondag zal doen tegen Eupen, wil het zijn plek in de top 4 behouden. En Kortrijk doet nu al een gouden zaak in de degradatiestrijd.