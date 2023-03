Premier League Darts: Van den Bergh strandt in halve finales, Van Gerwen krijgt 6-0 om zijn oren

Dimitri Van den Bergh blijft kans maken op de top 4 in de Premier League, die zullen strijden om de eindzege. Met een zege tegen Nathan Aspinall begon "The Dreammaker" alweer uitstekend. Met een bull-finish haalde hij het met 6-4.

Ook tegen Gerwyn Price speelde onze landgenoot sterk. Hij hield gelijke tred tot 4-4, maar kon geen ticket voor de finale in de wacht slepen. Price maakte het met een finish op 156 af.

De Welshman haalde het in de finale met 6-4 tegen Chris Dobey, de verrassing van de avond. Dobey had eerst wereldkampioen Michael Smith gewipt en gaf daarna Michael van Gerwen een 6-0-bolwassing. In de finale was zijn geluk evenwel op.