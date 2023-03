Zulte Waregem hoopt op schokeffect: coach Mbaye Leye moet opkrassen

Essevee-iconen D'Hollander en De fauw bereiden Standard voor

Tot vandaag was Zulte Waregem een van de weinige clubs in de problemen in de JPL die niet van coach hadden gewisseld. "De voorbije maanden zette het bestuur van Essevee alle zeilen bij om de club in de Jupiler Pro League te houden", luidt het in een persbericht.



"Met de trainerswissel hoopt Zulte Waregem alsnog het tij te keren. Met nog 5 speeldagen is een verlengd verblijf in 1A nog altijd mogelijk."



"Standvastigheid en vastberadenheid zitten in het DNA van SV Zulte Waregem. Dat Leye dan toch wordt vervangen, heeft alles te maken met het feit dat de club elke kans op een verlengd verblijf in 1A wil grijpen."



In de winter kreeg de ploeg een kwaliteitsinjectie met de komst van Ruud Vormer, Karol Fila en Christian Brüls. Het ging toen ook even beter, maar de sleutelbeenbreuk van Vormer stopte het momentum.



"Het bestuur ondernam verschillende initiatieven die de groep tegelijk vertrouwen moesten geven én scherp krijgen. De spelers en de club stonden tot het laatste moment achter hun trainer die zich de voorbije maanden opnieuw liet zien als een echte clubman."