Veel toptalenten, maar ook een vergeten leider: wie van deze 8 maakt straks debuut als Rode Duivel?

Roméo Lavia - Meesterstofzuiger in Premier League

Eigenlijk had hij al op het vliegtuig naar Qatar moeten zitten. Zonde dat een hamstringblessure op het slechtst mogelijke moment roet in het eten gooide... Voor Roméo Lavia is het de enige terugval in een carrière die als een raket de lucht inschoot. Gespot door Guardiola bij de U15 van Anderlecht tijdens de KDB Cup, vervolgens op zijn 17e gedebuteerd bij Manchester City en dan - na amper 97 profminuten - voor 14 miljoen euro weggeplukt bij Southampton. Daar was Lavia dit seizoen, ondanks tegenvallende resultaten, een zeldzaam lichtpunt. Na een doelpunt tegen Chelsea stond de middenvelder bijna op alle Engelse voorpagina's. Toch ligt zijn grootste kwaliteit niet bij doelpunten maken. Lavia is een meesterstofzuiger, die onverzettelijk is in de duels en goeie voeten heeft. Op de slotdag van de zomermercato bracht Chelsea al een paniekbod van 58 miljoen euro uit op de Belg. Toch claimen transferexperts dat het straks City wordt dat een terugkoopclausule van 46 miljoen activeert. Al wachten eerst de Rode Duivels.

Statistieken dit seizoen

22 matchen voor Southampton - 1 goal - 1 assist

Johan Bakayoko - Explosie op de rechterflank

Torenhoge verwachtingen lost hij moeiteloos in. Vorig seizoen Talent van het Jaar in Nederland en ook dit jaar heeft Johan Bakayoko zijn entree in de Eredivisie niet gemist. Onder de vleugels van Ruud van Nistelrooij was de 19-jarige spierbundel meteen goed voor een goal in zijn eerste basisplek voor PSV. Het slachtoffer – FC Emmen – kreeg geen vat op de snelheid van de jonge Belg. "Fysiek is hij behoorlijk uit de kluiten gewassen, hij is snel en scoort zijn goals", klinkt het bij een clubwatcher. "En hij schuwt verdedigend werk niet." De ideale combinatie om het te maken op het hoogste niveau. Dat ontging ook het grote Paris Saint-Germain niet. De sjeiks gooiden 15 miljoen euro op tafel voor Bakayoko, maar dat werd in Nederland geweigerd. En ook op internationaal niveau wordt er aan het truitje van de explosieve rechterwinger getrokken. "Een moeilijke keuze", vindt hij zelf, want naast België ligt Ivoorkust op de loer. Is het nu of nooit om van Johan Bakayoko een Rode Duivel te maken?

Statistieken dit seizoen

29 matchen voor PSV - 9 goals - 4 assists

Koni De Winter - Leerling van de allerbeste

Gezocht: een vervanger voor Toby Alderweireld.



Vertonghen, Debast, Theate en Faes lijken selectiezekerheidjes bij de centrale verdedigers. Maar wie nog? Een long shot is Koni De Winter. De 20-jarige Antwerpenaar maakte al indruk bij de Belgische beloften, maar verloor wel zijn basisplek bij het Italiaanse Empoli. Toch verzekeren kenners dat De Winter er sowieso zal komen. De gewaagde stap van de jeugd bij Zulte Waregem naar Juventus - en niet Anderlecht of Genk - verraadde enkele jaren geleden al zijn torenhoge ambities. In Turijn had de verdediger met Bonucci en Chiellini alvast de beste defensieve leermeesters, ook de werkethiek van Ronaldo nam hij mee in het achterhoofd. Het voorlopige hoogtepunt: een basisplek in de Champions League op zijn 19e. Bij de Italiaanse recordkampioen wil De Winter ooit definitief doorbreken: "Ik wil er zoals Chiellini vijftien jaar spelen", liet de verdediger al optekenen. Voor de Duivels hoopt hij ongetwijfeld hetzelfde.

Statistieken dit seizoen

11 matchen voor Empoli - 0 goals - 0 assists

Maarten Vandevoordt - Neuer als idool

Het pensioen van Simon Mignolet opent een vacature. Is het nu al het moment voor Maarten Vandevoordt om ze in te vullen? De doelman is bezig aan een sterk seizoen met Racing Genk. Door zijn katachtige reflexen en uitstekende voeten tipten velen hem al vroeg als toekomstige Rode Duivel. Toch is zijn grote idool geen Belg: "Wel Manuel Neuer", lachte hij ooit. "Ik spiegel mij aan zijn speelstijl. Ook hij is niet bang om mee te voetballen."



Vandevoordt - jongste doelman ooit in de Champions League - weet overigens al waar zijn toekomst ligt. In de zomer van 2024 (of vroeger) trekt hij naar de Duitse topclub RB Leipzig. Dat is de ex-club van... Domenico Tedesco.

Statistieken dit seizoen

32 matchen voor Genk - 10 clean sheets

Arthur Vermeeren - De diamant van Antwerp

Na amper vijf volledige matchen linkte iedereen hem al aan de Rode Duivels.



"Met Amadou Onana en Arthur Vermeeren kan je morgen starten bij de Rode Duivels", stelde Gert Verheyen zonder verpinken.

Zo indrukwekkend was zijn snelle doorbraak bij Antwerp dus. Door een blessuregolf en de kamikaze-acties van Radja Nainggolan gooide Mark van Bommel zijn jonge joker ietwat noodgedwongen voor de leeuwen in de topper tegen Club Brugge. Met het gekende succes.

Alleen: de naam van Vermeeren prijkt op de selectielijst voor de nationale U19, die straks een belangrijk EK-kwalificatietoernooi spelen. Het doet vermoeden dat de ruwe diamant straks nog niet opgeroepen wordt door Tedesco.

Statistieken dit seizoen

22 matchen voor Antwerp - 0 goals - 0 assists

Mike Trésor - De Koning van de assist

Op basis van zijn statistieken hoort hij bij de Rode Duivels



Mike Trésor draait een straf seizoen bij Racing Genk. Groot was dan ook de verbazing toen bleek dat de middenvelder niet in de (zeer ruime) WK-voorselectie met 54 namen zat van Roberto Martinez. Krijgt Trésor wel meer erkenning van Tedesco? "Ik verdien het om geselecteerd te worden", liet hij zich vorige week nog ontvallen in het Belang van Limburg. Dat het nog niet eerder gebeurde, ligt volgens Trésor aan zijn atypisch parcours. De assistenkoning - niemand in Europa gaf meer beslissende passes - verruilde als tiener Anderlecht voor een avontuur in Nederland. Ook daar kan hij in principe en paspoort aanvragen, maar "de prioriteit ligt echt bij België", verzekerde zijn papa bij HLN. Mag hij straks trots zijn op zijn Rode Duivel?

Statistieken dit seizoen

32 matchen voor Genk - 7 goals - 18 assists

Bryan Heynen - Stille kracht van de leider

Iets te vaak stond hij in de schaduw van succes. Bryan Heynen is niet de man van de grote woorden, maar is wel een stille kracht van Racing Genk. Door zijn straffe cijfers dit seizoen - 9 goals en 6 assists - wordt het jeugdproduct van de Limburgers wel almaar vaker gelinkt aan de Rode Duivels. Waarom hij nog nooit erbij was? Heynen kwam enkele maanden geleden zelf met een verklaring: "Mijn grootste probleem is, denk ik, dat ik tussen twee generaties in val", aldus de Genk-aanvoerder. "Ik was nog te jong toen de huidige ploeg van dertigers en bijna-dertigers zich vormde. En ik behoor niet tot de jonge groep, die men klaarstoomt voor de aflossing van de wacht." Kijkt Tedesco daar wel doorheen?

Statistieken dit seizoen

32 matchen voor Genk - 9 goals - 6 assists

Maxim De Cuyper - De "Cancelo van de Kempen"

Back to the future.

Dat Maxim De Cuyper 3 jaar geleden de surprise van Philippe Clement in de Europa League-wedstrijd tegen Manchester United was, lijkt al lang vervlogen.

Zoekend naar zijn ideale positie op het veld en vooral in de hiërarchie binnen Club Brugge kon het frêle jeugdproduct zijn hemelbestorming er moeilijk voortzetten. De landskampioen stalde zijn schijnbaar eeuwige belofte na een seizoen Club NXT dan maar bij tweedeklasser Westerlo.

Geen stap achteruit, wel eentje in de juiste richting. De flegmatieke vleugelspeler nestelde zich er al snel op de linkerflank: soms al verdediger, soms als middenvelder, soms al aanvaller, maar belangrijker: steeds als titularis. Met zijn fijnbesnaarde linker was hij meteen van goudwaarde in de promotie van De Kemphanen. En ook in 1A bewees de 22-jarige alleskunner - met al 8 goals en 6 assists achter zijn naam - inmiddels dat Clement maar zelden ongelijk heeft wanneer hij een jonkie laat debuteren in Europa.

Een terugkeer naar het internationale toneel lijkt in deze vorm opnieuw dichter dan ooit voor de tot "Cancelo van de Kempen"-gedoopte De Cuyper. Al zou hij deze keer wel zelf in het rood moeten opdraven.