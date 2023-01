Filip Joos is in 90 minutes lyrisch over de "Cancelo van de Kempen": "Hij wordt international"

"Als ik Club Brugge was, dan riep ik hem terug"

Westerlo dwong dinsdag leider Genk tot het uiterste en daar had de prestatie van Maxim De Cuyper veel mee te maken. Hij was volgens Filip Joos de absolute uitblinker.

"Ik ben enorm gecharmeerd", zegt Joos in 90 minutes. "Met wat ik van hem zag tegen Genk, ben ik ervan overtuigd dat hij international wordt. Als ik Club Brugge ben en ik denk dat ik nog kampioen kan worden, dan roep ik die terug."

De vraag is of De Cuyper terugkeert naar Club Brugge. "Ik hoorde waaien dat er flink wat clubs uit goeie competities geïnteresseerd zijn. Het zou me niet verbazen dat Club hem verkoopt, als Meijer zich kan doorzetten."

Tuur Dierckx, ploegmaat van De Cuyper bij Westerlo én ex-Club, mengde zich met plezier in de discussie. "Ik ben benieuwd wat Club ermee zal doen. Ik denk dat hij heel graag in Brugge zou spelen. Hij is daar opgegroeid en is daar thuis."

Als De Cuyper terugkeert naar Club Brugge, dan moet Joos wel op zoek naar een nieuwe bijnaam voor de "Cancelo van de Kempen".