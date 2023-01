90 Minutes ontwaakt uit winterslaap, met Tuur Dierckx als gast: luister nu naar de aflevering "Katstratie"

Terug van eigenlijk nooit weggeweest, dat zijn we. Met een gast die nog nooit van 90 Minutes gehoord had, zeg nu nog dat we niet ruimdenkend zijn. We razen door de voetbalactualiteit, betreden af en toe een olifantenpaadje, genieten na van de Cancelo van de Kempen, ontrafelen het geheim van Arsenal - bescheiden blijven, 1 van tig geheimen! - schilderen Bruno Fernandes af en leggen de link tussen Istanbul en Napoli - Juventus zag Napels en stierf. En o ja, Filip heeft een kater. Zou het dan eindelijk toch ...?