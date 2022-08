Filip Joos beantwoordt dé vraag: moet sensatie Romeo Lavia mee naar het WK?

Op voorpagina's van Engelse kranten prijkt de foto van zijn eerste goal in het groot. Romeo Lavia (18) is de Belgische sensatie in de Premier League. En dus leeft één vraag: moet het goudklompje straks al mee naar het WK? Filip Joos knikt hevig van ja: "Hij kan het ontbrekende puzzelstukje zijn voor de bondscoach."

Zijn eerste wedstrijden bij Southampton waren al veelbelovend, maar het doelpunt tegen Chelsea heeft de hype nog wat meer aangewakkerd.



Romeo Lavia is de Belgische talk of the town in de Premier League. Commentator Filip Joos snapt helemaal waarom. "Zijn goal was top - één baltoets, een stapje en vervolgens een hard schot. Heel zuiver met de binnenkant van zijn voet, maar de huidige hype is op meer gebaseerd dan de treffer tegen Chelsea." Joos roemt vooral de meesterstofzuiger in Lavia: "Hij bewijst in de Premier League zijn duelkracht, iets dat we op die positie toch missen bij de Rode Duivels. Hij recupereerde 7 à 8 ballen. En niet omdat Chelsea slecht inspeelde, hé. Dat vind ik zeer hoopgevend." (lees verder onder de video)

Puzzelstukje

Zó veelbelevond zelfs dat Joos niet lang moet twijfelen over het antwoord op dé vraag: moet Lavia mee naar het WK in Qatar? "Tuurlijk moet hij straks opgeroepen worden", verzekert de commentator. "Zeker in een kern van 26 moet je een talent durven meenemen dat zich zo manifesteert. Guy Thys nam Enzo Scifo op zijn 17e ook mee naar een groot toernooi. (lacht) Alleen had die natuurlijk net een halve finale in de UEFA Cup beslist."

Joos vermoedt wel dat Roberto Martinez niet meteen een titularis ziet in Lavia. "We kennen de bondscoach ondertussen een beetje. Het zou handig geweest zijn mocht je Lavia al eens kunnen testen hebben in een paar interlandperiodes. Want natuurlijk kan hij ook slechte matchen spelen - en die wil je absoluut niet in Qatar."

Je hebt toch het gevoel dat Lavia een ontbrekend puzzelstukje kan zijn, waardoor oude pionnen nog in de ploeg gehouden kunnen worden. Filip Joos

Nochtans voelt de commentator wel iets voor de vaak geopperde suggestie om Witsel een rijtje achteruit te schuiven - zoals bij Atlético - en Lavia op het middenveld te posteren. "Het is jammer dat er zo weinig tijd is om daarmee te experimenten", zucht Joos. "Want ga je straks op het WK weer hetzelfde doen, met allemaal spelers die nog dichter bij het einde van hun Latijn zijn? Ik denk dat je veel jongens net wél kunt houden door iets te veranderen." "Kijk, Lavia is bijzonder duidelijk qua profiel. Een echte nummer 6 die niet vaak weg is voor de defensie. Je hebt toch het gevoel dat hij zo een ontbrekend puzzelstukje kan zijn, waardoor oude pionnen nog in de ploeg gehouden kunnen worden." "Dan neemt Lavia geen plek af, maar is hij misschien net een reddingsboei. (lacht) Al geef je een jongen van 18 zo wel een gigaverantwoordelijkheid. Het is een moeilijke denkoefening voor de bondscoach, maar wel eentje die moet gemaakt worden."

"Je zag ook treurnis in zijn ogen"