Maak kennis met Johan Bakayoko (19): Talent van het Jaar in Nederland dat excelleert onder Van Nistelrooij

17 goals en 12 assists in een seizoen bij Jong PSV. Een recordaantal dat nu op naam staat van Johan Bakayoko. De 19-jarige Belg maakte dit jaar reuzenstappen bij de beloften van de Nederlandse topclub. Dat leverde hem de trofee van Talent van het Jaar op in de Keuken Kampioen Divisie. Maak kennis met de aalvlugge winger die ontbolstert onder het toeziend oog van Ruud van Nistelrooij.

"Heel slim van je, om te kiezen voor een opleiding bij PSV", zei Louis van Gaal toen hij de prijs van Talent van het Jaar in de Nederlandse 2e klasse overhandigde aan Johan Bakayoko. De nog maar net 19-jarige aanvaller koos na omzwervingen bij Club Brugge, Mechelen en Anderlecht in de zomer van 2019 voor de Nederlandse topclub. "Omdat de jeugdopleidingen daar net iets beter zijn", liet Bakayoko optekenen. Die keuze legde hem allerminst windeieren. In 32 wedstrijden had hij een voet in 29 goals: goed voor bijna 1 goal of assist per wedstrijd. PSV-watcher Rik Elfrink is dan ook overtuigd van zijn kwaliteiten: "Zijn prijs voor Talent van het Jaar is meer dan terecht."

Explosie op de rechterflank

Op papier heeft Bakayoko alles om een gevaar te zijn op de rechterflank: snelheid, behendigheid en een stevige portie poeier in zijn linkervoet. "Hij twijfelt ook nooit over zijn schot", weet Elfrink. "Net dat levert hem heel wat goals op." Dat hij "maar" op het 2e niveau in Nederland zijn tegenstanders tureluurs dribbelt, doet geen afbreuk aan het seizoen van de Belg, vindt de Nederlandse journalist. "In Nederland is het belangrijk dat je je als talent bij een topclub elke week laat zien in de Keuken Kampioen Divisie. Die wedstrijden komen ook op televisie en alle scouts zijn aanwezig." Onze noorderburen weten dus maar al te goed wat Johan Bakayoko in zijn mars heeft.

Fysiek is hij behoorlijk uit de kluiten gewassen. Het is geen jongen die het verdedigende werk schuwt. PSV-watcher Rik Elfrink

"Ik vond hem op het tweede niveau alvast sterk", maakt Elfrink het rapport van de belofte-international op. Niet alleen in het aanvallende compartiment, ook als ploegspeler doet de jonge Belg zijn duit in het zakje. "Fysiek is hij behoorlijk uit de kluiten gewassen. Het is geen jongen die het verdedigende werk schuwt, ook al moet hij daar nog dingen leren. Daar zal hij zeker nog stappen moeten zetten, maar de intenties zitten alvast goed." Lees voort onder de Tweets.

Met Van Nistelrooij een stap hogerop

Is Johan Bakayoko klaar voor de stap naar het hoogste niveau? "In het begin van het kalenderjaar zat hij in zo'n goede periode dat ik dacht: "Hij is klaar voor de eerste ploeg van PSV." Toen ging hij wel heel snel. Maar ja, bij het A-elftal werkt het allemaal een beetje anders. Daar kon hij niet echt zijn kans grijpen en kreeg hij 3 schamele invalbeurten. Dat kun je niet echt serieus nemen."

Toch bleef de flankspeler erg rustig. Onder de vleugels van beloftetrainer Ruud van Nistelrooij wachtte hij geduldig zijn kans af. Dat is de verdienste van de voormalige Nederlandse topspits, die Bakayoko volgend seizoen ongetwijfeld kansen zal geven als T1 bij PSV.

Ik denk zelf dat hij zeker het potentieel heeft om basisspeler te worden bij PSV. PSV-watcher Rik Elfrink