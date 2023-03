Buitenlandse pers na 5-sterrenavond Haaland: "Hij laat moeilijk spel zo makkelijk lijken"

Alle krantenredacties halen de superlatieven boven voor de prestatie van Erling Haaland in de Champions League. De Noorse spits van Manchester City maakte 5 goals in de 1/8e finale tegen RB Leipzig en pakte zo het ene na het andere record. Eén constante: Haaland is niet van deze wereld: een E.T., een cyborg. Een overzicht van de buitenlandse pers.

L'Equipe: "E.T. Haaland"

De toonaangevende Franse sportkrant L'Equipe heeft nog maar voor de 16e keer een 10 gegeven voor een speler in een voetbalwedstrijd. Voor Haaland was het de tweede keer, na zijn hattrick in de 6-3 tegen Manchester United eerder dit seizoen.



"Simpelweg monsterlijk. Erling Haaland is een buitenaards wezen dat een uitzonderlijk seizoen realiseert bij City. Alsof het niets is, scoort hij een historische vijfklapper ((22', 24', 45'+1, 55', 57'), waarna hij net na het uur gewisseld wordt, toegejuicht door het hele stadion", luidt de lofzang.



"Haaland heeft getoond dat hij van een ander sterrenstelsel komt", bevestigt L'Equipe. "De cijfers van de Noorse cyborg zijn buitengewoon dit seizoen." Een cyborg is volgens het woordenboek een "fan­ta­sie­we­zen dat half mens, half ma­chi­ne is".



Dat past wonderwel bij de Noor, die de jongste én snelste is met 30 goals in de Champions League. Hij maakte dit seizoen al 10 goals in Europa, in de Premier League zit hij aan 28.



De Franse sportkrant zag niet alleen zijn goals: "Haaland was ook erg nuttig in het spel en in de agressieve pressing van zijn ploeg."



"Prestatie van Haaland overschaduwde briljante De Bruyne"

Niets dan lof ook in de Engelse media, waar de tienen bleven vallen bij de jurering van de partij. "Elke 12 minuten een doelpunt, zo laat hij een moeilijk spel er belachelijk makkelijk uitzien", schetst Manchester Evening News.



The Independent heeft het over een "vijfsterren-Haaland, die RB Leipzig afstraft": "City cruisete naar de kwartfinales van de Champions League met een spectaculaire overwinning, waarbij de prestatie van Haaland de briljante Kevin De Bruyne overschaduwde", had de krant ook oog voor onze landgenoot.



The Guardian begon zijn matchverslag bij de wissel van Haaland na een dik uur. "Het was het moment waarop de vermorzelde spelers van RB Leipzig even konden uitademen. Voor de Duitse club was de calvarietocht voorbij. Haaland gaf een masterclass over intimiderende power, hardlopen en dodelijke afwerking."



"Haaland historisch! ManCity-gigant slacht Leipzig met 5 goals in 35 minuten"