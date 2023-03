Haaland verplettert RB Leipzig met 5 (!) goals, De Bruyne zet de kers op de taart

clock 22:50

einde, 22 uur 50. Afstraffing compleet: 7-0. "Save the best for last", dacht Kevin De Bruyne. De Rode Duivel wist dat de wedstrijd gespeeld was na een demonstratie van Haaland. Toch kon hij het niet laten de 7-0-eindstand heerlijk vast te leggen. Met een knalprestatie bombardeert Manchester City zich weer tot favoriet voor de eindzege in de Champions League. .