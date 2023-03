Intermarché-Circus-Wanty maakt zich geen zorgen over Biniam Girmay: "Conditioneel is hij in orde"

Jan Bakelants zette gisteren nog een vraagteken achter de naam van zijn ex-ploegmakker Biniam Girmay voor Milaan-Sanremo. "In de Tirreno presteerde hij vorige week iets minder goed dan verwacht, ik ben niet overtuigd van Girmay."

Maar bij Intermarché-Circus-Wanty hebben ze alle vertrouwen in hun Afrikaans raspaardje, vorig jaar glorierijk winnaar van Gent-Wevelgem.

"Toen Biniam in de Tirreno loste in de heuveletappe (op dag 4), had hij al veel gewerkt voor het team. Die etappe was meer een training voor hem", legt performance manager Aike Visbeek uit.

"In het algemeen heeft Biniam een goede Tirreno gedraaid, met een 3e en 4e plaats in de massasprints."

"Alleen hadden we in deze Tirreno geen etappe waar Van Aert, Van der Poel en Girmay zich met elkaar konden meten. Op dat vlak hebben we dus geen indicaties."