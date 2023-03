Jan Bakelants twijfelt niet aan Van der Poel: "Maar voor Pidcock kan het de val te veel geweest zijn"

Hebben de grote kanonnen de vraagtekens van zich kunnen affietsen in Tirreno-Adriatico? Analist Jan Bakelants wikt en weegt. "Alaphilippe is heel dik in orde, Pidcock kan de focus misschien beter verleggen naar de Ardennen", klinkt het.

"Van Aert heeft behalve Pogacar meeste indruk gemaakt"

Door de ziektekiemen op stage zei Jan Bakelants enkele weken geleden dat het geen kwaad kon om de verwachtingen rond Wout van Aert (Jumbo-Visma) bij te stellen voor de klassiekers.



"Maar waar er vooraf twijfel was gezaaid door zijn forfait voor de Strade Bianche, is het nu helemaal een andere richting uitgegaan", zegt Bakelants. "Wout kwam in de Tirreno ten val in een rit die hij anders zeker zou hebben gewonnen." "Zaterdag was Van Aert beresterk en reed hij op de voorlaatste klim alles in stukken en brokken. Met een andere indeling en minder twijfels over zijn conditie had hij ook zelf die rit kunnen winnen." Bakelants twijfelt niet meer aan de conditie van Van Aert: "Behalve Pogacar heeft Wout al het meeste indruk gemaakt voor de klassiekers."

Wout van Aert maakte bergop indruk in Tirreno-Adriatico.

"Van der Poel kan zich enorm opladen voor grote afspraken"

Zelf gaf Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) aan dat hij in de Tirreno nog niet zijn beste benen had. Voor Bakelants geen reden om de Nederlander af te schrijven voor de klassiekers. "Elke keer als we Van der Poel afschrijven, vindt hij zijn beste benen terug. Denk maar aan het voorbije WK veldrijden, toen er twijfels waren over zijn conditie." "Het klopt dat Van der Poel in de Tirreno bergop een pak minder was dan Van Aert. Maar Milaan-Sanremo is een ander verhaal. Daar gaat het maximaal 4 procent naar omhoog op de klimmetjes, niet te vergelijken met de Tirreno dus." "Bovendien weet Van der Poel als geen ander hoe hij zich moet opladen voor grote afspraken." "En als je in de Tirreno zo de sprint kan aantrekken voor Philipsen, die het 2 keer afmaakt, dan kan je niet slecht zijn. Ik twijfel niet aan Van der Poel."

Mathieu van der Poel blonk vooral uit in de trein van Philipsen.

"Alaphilippe is heel dik in orde"

Na zijn wanprestatie in de Strade Bianche stond er een groot vraagteken achter de naam van oud-wereldkampioen Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step). Maar dat vraagteken heeft hij volgens Bakelants weggegomd in de Tirreno. "Julian is heel dik in orde", aldus Bakelants. "In de rit waarin hij bergop 2e eindigde achter Roglic, heeft Alaphilippe heel snel naar boven gereden." "Op het einde van die klim waren Alaphilippes benen wat verkrampt. Maar dat ging wel om een beklimming van 3 kilometer, terwijl de heuvels in Vlaanderen 1 kilometer lang zijn. Daar zullen zijn benen niet verbrand geraken en kan hij zijn explosiviteit wel gebruiken om het verschil te maken."

Julian Alaphilippe lijkt net op tijd klaar.

"Van Girmay ben ik niet helemaal overtuigd"

Vorig jaar was Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) een van de sensaties in de klassiekers. Maar dit voorjaar hebben we nog geen referenties. "In de Tirreno presteerde Girmay iets minder dan verwacht", zegt zijn oud-ploegmakker Bakelants. "In de 4e etappe, met de steile heuveltjes, moest hij er vroeg van tussenuit. Terwijl Girmay in het verleden in Laigueglia op een gelijkaardig parcours heel sterk voor de dag kwam." "Ik ben dus niet helemaal overtuigd van Girmay."

Biniam Girmay begint in Milaan-Sanremo aan de klassiekers.

"Philipsen zou 7 jaar geleden topfavoriet voor Sanremo zijn geweest"

Ook achter de naam van Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) stond een vraagteken na zijn matig openingsweekend. "In de Tirreno heeft Philipsen bewezen dat hij een sprinter is met body", zegt Bakelants. "Philipsen herstelt goed van zijn inspanningen, waardoor hij op het einde van een rittenkoers kan meesprinten voor de zege. Dat is het verschil met Merlier en Jakobsen." Philipsen won in de Tirreno de 2e en de 7e etappe. "7 jaar geleden zou Philipsen met die 2 sprintzeges altijd topfavoriet zijn geweest voor Milaan-Sanremo." "Maar hoewel het parcours niet gewijzigd is, noemt niemand Philipsen als mogelijke winnaar. Dat zegt eigenlijk alles." "De ploegstrategie voor Milaan-Sanremo is helemaal veranderd. Meer en meer sprinters worden thuisgelaten, omdat iedereen aanvalswerk verwacht op de Poggio. En het zou me niet verbazen dat UAE Team Emirates de koers dit jaar al doet ontploffen op de Cipressa."

Jasper Philipsen won in de Tirreno twee massasprints.

"Pidcock kan misschien beter focussen op Ronde en Ardennen"

Rond Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) was er geen spatje twijfel na zijn fabuleuze zege in de Strade Bianche. Maar in 1 week tijd kan door omstandigheden veel veranderen. "Pidcock reed heel sterk in de Tirreno. Maar hij is 2 keer hard ten val gekomen, met consequenties", vreest Bakelants. "In de val met Van Aert liep Pidcock lelijke schaafwonden op. Normaal heb je daar 2 dagen later de weerslag van. Maar Pidcock kwam in die etappe in de groep van Van Aert aan. Dat bewijst dat hij heel goed in orde is." Daags na die goede prestatie smakte Pidcock weer tegen het asfalt. "Dat zou wel eens de val te veel geweest kunnen zijn voor Milaan-Sanremo. Pidcock is meteen uit koers verdwenen."

"2 keer vallen doet geen deugd en kan ervoor zorgen dat je een procentje minder bent, terwijl de concurrentie conditioneel aan het groeien is."

