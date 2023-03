"Hoe moeilijk kan het zijn?" Kijk hier naar de docu over de werking van de VAR

VAR: hoe moeilijk kan het zijn?

Het VAR-center in Tubeke, waar tot 6 matchen tegelijk kunnen worden gevolgd door een VAR, is het zenuwcentrum waar je als gewone sterveling niet binnen komt. Voor Imke Courtois worden de deuren wel wijd opengezet. We tonen hoe de VAR werkt, met hun taken en verantwoordelijkheden. Hoe communiceren ze met elkaar en met de scheidsrechter op het veld? En parallel aan de echte VAR, test Imke samen met Gert Verheyen uit hoe goed hij het zelf doet als VAR.