Union terug in België na bewogen nacht op Berlijnse luchthaven: "Voorbereiding op Genk is verstoord"

De Union-spelers moesten na veel vijven en zessen 's nachts nog terugkeren naar hun hotel in Berlijn. Niet bepaald bevorderlijk voor de recuperatie, zeker met het oog op de topper tegen leider Racing Genk, zondag. Vrijdag landde de selectie rond kwart voor vier terug in België.

CEO Bormans: "Misschien kunnen de spelers er zondag net kracht uit putten"

"We hebben er gisteren alles aan gedaan om op tijd in het vliegtuig te zijn", reageerde CEO Philippe Bormans op de luchthaven bij aankomst. "Chapeau aan onze spelers en staf om de richtlijnen zo goed te hebben opgevolgd. Maar we mochten helaas niet vertrekken en zijn dan maar teruggekeerd naar het hotel."

We gaan geen excuses zoeken. Dat Genk frisser zal zijn? Dat waren ze sowieso, want zij moesten niet Europees spelen.

Zondag wacht al de topper tegen Genk. "Dat is niet ideaal, maar we moeten het er mee doen. We gaan geen excuses zoeken. Dat Genk frisser zal zijn? Dat waren ze sowieso, want zij moesten niet Europees spelen."



"Onze voorbereiding is verstoord, daar moeten we niet flauw over doen. We hebben twee keer moeten inchecken en moeten terugkeren, we hebben een dag verloren. Maar de spelers kunnen er misschien net kracht uit putten zondag."