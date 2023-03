Spektakel in Berlijn: gouden tandem schittert, maar Union baalt na late gelijkmaker

Union Berlijn - Union in een notendop:

Juranovic herstelt orde na lucky goal Boniface

Union tegen Union en dat al voor de derde keer dit seizoen. Ruim een half jaar geleden maakt de Belgische vicekampioen een geslaagde rentree op de Europese bühne met een 0-1-overwinning An der Alten Försterei. Union Berlijn wist dus welk vlees het in de kuip had en begon fel aan de wedstrijd.



Tot twee keer toe kon Moris een vroege achterstand voor Union vermijden. Na nog geen 10 minuten moest de doelman zich al een eerste keer onderscheiden op een gevaarlijke volley van Becker. Iets voorbij het kwartier hield hij Union wéér overeind op een kopbal van Behrens.



Tegen de gang van het spel in was het zowaar Union, zonder sterkhouder Teuma, dat de score opende. Met een flinke dosis meeval bovendien. Een afstandsschot van Boniface week af en verdween zo over de verraste Rønnow in doel.



Kort voor de rust kreeg de thuisploeg toch wat het verdiende. Juranovic, in januari overgekomen van Celtic Glasgow, krulde een vrije trap over de muur en buiten het bereik van Moris: 1-1.