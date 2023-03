Anderlecht stelt Engelsman Ian Burchnall voor als nieuwe assistent voor coach Brian Riemer

Burchnall zal het werk aanvatten zodra de nodige administratieve vergunningen worden toegekend, zo maakte RSCA vrijdag bekend in een persmededeling. Met Robin Veldman had Riemer de voorbije maanden slechts één assistent ter beschikking.

"Ian proefde voor het eerst van het coachen bij de universiteitsploeg van Leeds, waar zijn wegen een eerste keer kruisten met Graham Potter (huidig coach van Chelsea, red.)", schrijft Anderlecht in een persbericht.

Burchnall bouwde vervolgens aan zijn carrière in Scandinavië. Hij werd assistent bij het Noorse Sarpsborg en het Noorse Viking. In 2016 nam hij bij die laatste club over als hoofdcoach.

In de zomer van 2018 werd Burchnall hoofdcoach van het Zweedse Östersund, waar hij coach Graham Potter opvolgde. In 2021 keerde hij terug naar zijn thuisland. In Engeland was hij de laatste jaren hoofdcoach bij Notts County en Forest Green Rovers.

"Toen ik het telefoontje van Anderlecht kreeg, hoefde ik niet lang na te denken", aldus Burchnall. "Ik ben erg trots om bij deze fantastische club aan de slag te gaan en ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen aan dit boeiend project."

"Met Ian voegen we nog een stukje van de puzzel toe aan onze trainersstaf. Hij zal een belangrijke rol spelen bij het verder implementeren en ontwikkelen van onze speelstijl", besluit CEO Sports Jesper Fredberg.