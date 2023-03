Hanne Desmet voor WK shorttrack: "Als ik geen podium haal, is het een mislukking"

Naast de individuele nummers hopen Hanne en Stijn Desmet ook toe te slaan op de aflossingswedstrijden. Zeker in de mixed relay dromen ze van een medaille.

"Bij de mannenestafette verwacht ik heel pittige voorrondes met veel sterke landen", zegt Stijn Desmet. "Maar ik denk dat ook wij er klaar voor zijn met een sterk team. Een halve finale zou heel mooi zijn en als we daarin zitten is alles mogelijk. In de mixed relay hoop ik dat we zeker de finale halen en daarin scoren."



"Ik vind de mixed relay heel leuk om te schaatsen", pikt Hanne Desmet in. "Het is een nummer dat we samen afwerken. Ik hoop daarin zeker iets te halen."