The jet uit Wisconsin: "Andere schaatsers willen het kind van 18 al kopiëren"

In Nederland konden toeschouwers, analisten en concurrenten afgelopen weekend hun ogen niet geloven. Een schaatser of schaatsster die glansprestaties op de 500m en 1.000m combineren, is een kunstje dat wel eens wordt opgevoerd.

Wat Jordan Stolz liet zien was uniek. De Amerikaan is de eerste schaatser in de geschiedenis die de wereldtitel pakt op de 500m, de 1.000m en de 1.500m.

Vooral dat Stolz in een vol Thialf olympisch kampioen Kjeld Nuis klopte op de 1.500m zorgde voor ongeloof. "Deze man boezemt angst in", zei Nuis zelf achteraf.