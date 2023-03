Geplaagde Scott Parker blijft vertrouwen hebben: "Ik trek mezelf nooit in twijfel"

Een ploeg in diepe crisis zal morgen een mirakel moeten verrichten in Portugal. Club Brugge ging enkele weken geleden in eigen huis met 0-2 voor de bijl tegen Benfica en zal een topprestatie moeten leveren, wil het nog in de kwartfinales geraken.

Na de ontnuchterende nederlaag tegen staartploeg Oostende vorige vrijdag, is de onrust nog een pak groter geworden in het Brugse kamp.

"De prestatie tegen Oostende was onverwacht want voordien zag ik een ploeg die de juiste richting uitging", vertelt Parker op het persmoment. "Met de heenmatch in gedachten heb ik zeker vertrouwen. Het is een andere competitie en hopelijk kan die ons een nieuw momentum geven."



"Natuurlijk is het een zware uitdaging. In de eerste match is de wedstrijd beslist door twee foutjes, maar voor de rest waren de verschillen niet zo groot. Hopelijk kunnen we morgen opnieuw ons beste spel brengen."

"Benfica is een topteam met heel veel kwaliteiten. Dat zagen we in de heenmatch. Ze staan voor een reden waar ze staan."