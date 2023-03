Historische campagne eindigt met een afgang: Club Brugge verliest met 5-1 tegen Benfica

clock 22:49

einde, 22 uur 49. Einde CL-avontuur. De memorabele Champions League-campagne van Club Brugge zit er helemaal op. Benfica zorgde in de tweede helft voor een complete afstraffing. Enkel Meijer houdt een mooi souvenir over aan zijn trip naar Lissabon in de vorm van de eerredder. Scott Parker blaast, zijn experimentele team incasseerde 5 doelpunten tegen een ploeg die duidelijk veel te sterk was. .