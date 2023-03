Sterkhouders van Club Brugge aangeslagen na nieuwe mokerslag: "Dit is echt niet meer plezant"

De historische Champions League-campagne van Club Brugge eindigde vanavond met een ferme anticlimax. "Dit komt zwaar binnen", vertelde een duidelijk aangeslagen Hans Vanaken na de 5-1-pandoering aan VTM. "De manier waarop we onze campagne hier afgesloten hebben, is teleurstellend." "Vanaf minuut 1 hebben we achter de feiten gehold", trad Simon Mignolet Vanaken bij. "Benfica deed wat het wilde doen. Op geen enkel moment konden we een vuist maken. Dit was een enorm frustrerende avond."

We moeten zo snel mogelijk uit dit momentum Hans Vanaken

"We wisten sowieso dat we hier in een moeilijke situatie aankwamen, maar we wilden ons nog steeds tonen. Zelfs dat lukte niet, we speelden zelfs geen competitieve wedstrijd."

De Europese campagne gaf Club Brugge voor nieuwjaar nog een buffer, maar is op dit moment dus vooral een nieuwe stok geworden om het zoekende team te slaan. "We moeten zo snel mogelijk uit dit momentum. Dit is echt niet meer plezant", vertelt Vanaken.

Wat met Parker?