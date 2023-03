BEKIJK: Een SOS uit Siena! Onze commentatoren staan vast aan Strade-parcours: "Sukkelaars. Hoe geraken we thuis?"

Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer hadden hun auto op een parking langs het traject geparkeerd, wilden vandaag richting de luchthaven vertrekken, maar botsten al snel op een probleem. Het duo had er geen rekening mee gehouden dat er vandaag nog een Gran Fondo door Siena trekt.

Gisteren zagen we renners zoals Peter Sagan zich aan de kant zetten op de flanken van Siena, vandaag maakten onze wielercommentatoren zelf ook kennis met het gevreesde fenomeen.

Hoe geraken we nu thuis? We gaan onze vlucht niet meer halen, vrees ik

"Sukkelaars! Nu staan we hier vast op die parking", grijpt De Cauwer zich naar de haren. "Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik zoiets meemaak."



"We moeten 300 meter dalen om aan onze auto te geraken, maar dat lukt momenteel niet door de doortocht van de wedstrijd", pikt Vannieuwkerke in. "Pas op, eigenlijk zou het wel lukken - als die politieagent ons zou willen begeleiden -, maar hij houdt zich radicaal aan de letter van de wet."

"Het gevolg: hoe geraken we nu thuis? We gaan onze vlucht niet meer halen, vrees ik. Dat ze het vuur van de kroketten al maar uitzetten thuis."

Gelukkig wordt het duo door enkele Belgische wielertoeristen vanop de fiets getrakteerd op een vriendelijke begroeting.