Julian Alaphilippe voelt geen extra druk: "Er was geen kritiek van Patrick Lefevere"

Alleen is het wat gissen naar zijn conditie. "Natuurlijk ben ik nog geen 100 procent, maar hopelijk ben ik daar niet meer zo ver van verwijderd. Ik voel me in elk geval goed", zei de Fransman vlak voor de start.

2 maanden geleden deelde Patrick Lefevere nog een sneer uit naar Alaphilippe. "Hij heeft het salaris van een kopman en moet me bewijzen dat hij dat nog is", klonk het.

Beschouwt Alaphilippe de Strade als een eerste kans om te reageren op de kritiek van Lefevere? "Er was geen kritiek van Lefevere", reageert Alaphilippe gevat.

"Binnen de ploeg hebben we vandaag trouwens meerdere troeven: Mauri Vansevenant is heel sterk en Andrea Bagioli is ook in vorm."

"We zullen een zo mooi mogelijke koers proberen te rijden."