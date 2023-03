Het betere stunt- en vliegwerk. Tom Pidcock voelt zich als een vis in het water op de Italiaanse grindwegen van de Strade Bianche. De fietsacrobaat van Ineos zet zijn tegenstanders in de verraderlijke afdalingen ferm onder druk. In zijn duik naar beneden slingert de waaghals zich zelfs voorbij een motor, al vliegt hij in een bisnummer wel bijna uit de bocht. Bekijk de duizelingwekkende beelden hieronder.