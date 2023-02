De man zonder vrees. Tom Pidcock toont in een video zijn betere stunt- en vliegwerk tijdens een afdaling op training. De fietsacrobaat scheurt aan snelheden tot 70 kilometer per uur door de scherpe bochten naar beneden. Na 1 minuut 13 gaat het bijna verkeerd, maar de Brit blijft op de een of andere manier toch overeind. Glip hieronder mee in het zog van de waaghals van Ineos.