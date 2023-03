Anderlecht-doelman Bart Verbruggen in voorselectie Nederlands elftal, ook ex-keeper KVO present

"Als Bart goed presteert bij de Nederlandse beloften en ook bij Anderlecht zich blijft tonen, dan is Oranje een logische volgende stap."



Dat waren vorige week de profetische woorden van Anderlecht-keeperstrainer Frank Boeckx. En sneller dan verwacht lijken ze ook waarheid te worden.

Zijn poulain Bart Verbruggen is namelijk opgenomen in de voorselectie van de Nederlandse nationale ploeg door bondscoach Ronald Koeman. Bij de 37 namen zit ook Kjell Scherpen, ex-doelman van KV Oostende die nu actief is bij Vitesse. Ook Noa Lang maakt deel uit van de lijst.

Mocht Verbruggen ook deel uitmaken van de definitieve selectie wordt hij de eerste speler van Anderlecht bij Oranje sinds Peter van Vossen in 1993.

Voor Ronald Koeman is het overigens zijn tweede ambtstermijn bij het Nederlands elftal, waar hij Louis van Gaal opvolgde. De EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar worden zijn eerste opdrachten.