Populairder dan Van Aert, (rol)model en onklopbaar: Jutta Leerdam, het Nederlandse schaatsfenomeen

Influencer-lesboek

"Ik ben niet alleen schaatser, ik kan ook nog iets anders meebrengen", beseft ze zelf. "Ik zie dat niet als extra druk of iets negatiefs. Ze zien een meerwaarde in mij, op verschillende vlakken."

Taboes doorbreken

Integendeel.

Voor het snelschaatsen - een sport met grijzer wordend publiek - is Leerdam het gedroomde uithangbord. Straks zakt een steeds groter wordende groep jongeren af naar Thialf om hun rolmodel aan het werk te zien.

"Niemand deed het kapsel voor de wedstrijd of make-up op tijdens het rijden", vertelde vader Ruud over de trendbreuk. "Jutta heeft daar verandering in gebracht en dat wordt geaccepteerd, omdat ze óók goed is."

"Als ze elke wedstrijd vijfde of zesde zou worden, dan zou men zoiets hebben van: doe maar normaal. Maar nu denkt men: waarom niet? Jonge meisjes willen nu schaatsen en net als Jutta worden."