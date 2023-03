Bart Swings opent jacht op ontbrekend WK-goud: "Ik heb goeie papieren"

Van een postolympische depressie of dip was er bij superprof Bart Swings duidelijk geen sprake. In Hamar verzekerde hij zich van brons op het EK en tussendoor veroverde hij op de Wereldbekers ook de eindzege in de massastart.

"Maar dit WK is het belangrijkste moment van mijn seizoen. Hier heb ik naartoe gewerkt."

"Ik ben fysiek nog sterker dan mijn bronzen medaille van een maand geleden. Ik heb er nog een laagje bovenop kunnen leggen."

Swings heeft de beste kaarten in de massastart. "Ik start om te winnen. Die wereldtitel ontbreekt nog, het zou mooi zijn om die erbij te hebben."

"Ik denk dat ik goeie papieren in handen heb: mijn snelheid is goed en fysiek is alles in orde. Alleen kan er veel gebeuren in de massastart. Maar ik heb er een goed oog op."

Op de laatste Wereldbekermanche in Polen werd Swings wel maar 7e op zijn geliefde onderdeel. "Ik zat vooral met de eindzege in mijn hoofd en toen ik die door de punten halfweg de race al binnen had, verloor ik mijn focus. Ik liet me op het einde wat opzij zetten. Dat mag op het WK niet gebeuren."