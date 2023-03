Is Arnaud De Lie de leider die Soudal-Quick Step mist? "Ik zou zeker eens aankloppen bij hem"

Het openingsweekend en Le Samyn waren een flop voor de ploeg van Patrick Lefevere.

De zo bejubelde Wolfpack boezemt de concurrentie nauwelijks nog angst in. Hoe kan de ploeg het tij nog keren?

"We mogen nu nog geen oordeel vellen over de ploeg, want de renners hebben in het openingsweekend bijna allemaal tegen de grond gelegen", merkt Tom Boonen terecht op.

"Maar het is wel duidelijk dat Soudal - Quick Step een sleutelfiguur nodig heeft voor de Vlaamse klassiekers."

"Het waaiertje dat Jumbo-Visma in de Omloop trok na 80 km, is iets wat Soudal-Quick Step zelf altijd deed in het verleden. Nu zitten ze daar niet meer op kop van het peloton om zoiets op touw te zetten."