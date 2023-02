Zegekoning Arnaud De Lie voegt de Omloop toe aan zijn voorjaar

Het gaat hard met Arnaud De Lie. De voorbije weken boekte hij al 3 overwinningen: een in Valencia en twee in de Ster van Bessèges. Geen enkele Belg doet momenteel beter. En gisteren kwam nummer 4 er ei zo na aan in Almeria.

"Na overleg tussen de staf en Arnaud De Lie hebben we de Omloop Het Nieuwsblad aan zijn programma toegevoegd", laat Lotto-Dstny weten. "Met zijn huidige vorm voelen we dat hij een meerwaarde kan vormen voor het team."

"Arnaud kwam zelf met de suggestie om ervaring op te doen in de Omloop. Om het evenwicht te behouden hebben we Le Samyn geschrapt in zijn agenda."

De Omloop vindt plaats op zaterdag 25 februari. Een dag later staat De Lie ook aan de start in Kuurne.