Luister naar de F1-special van De Tribune: "Niets zo erg als ploegmaat van Max Verstappen te zijn"

Komend weekend trappen ze in Bahrein het nieuwe Formule 1-seizoen op gang. Blikt Max Verstappen ook dit jaar de concurrentie in? Stuitert de Mercedes nog over het circuit? En kan oude rot Fernando Alonso verrassen in een Aston Martin? Hoog tijd voor een F1-special met Play Sports-commentatoren Kris Wauters en Sam Dejonghe in onze podcast De Tribune.