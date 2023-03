Dromen van de F1-top: kunnen Aston Martin, McLaren en Alpine de kloof dichten?

Red Bull, Ferrari en Mercedes in de top 3? Toch niet als Aston Martin, McLaren en Alpine hun zegje mogen doen. De ambitieuze teams in het middenveld bikkelen onder elkaar voor de 4e plek, maar dromen stiekem van meer. Een blik op het F1-middenveld in 2023.

Aston Martin

Fernando Alonso: 2 wereldtitels, 32 overwinningen, 98 podiumplaatsen, 22 poleposities Lance Stroll: 3 podiumplaatsen, 1 polepositie

Vorig jaar De nieuwe technische regels bezorgden Aston Martin kopbrekens begin 2022. Pas in de 4e race van het seizoen kon de Britse renstal de eerste punten sprokkelen in Barcelona. Sebastian Vettel en Lance Stroll konden nog van de 9e plek oprukken naar de 7e plek in de eindstand, maar dat is niet waar de hyperambitieuze eigenaar Lawrence Stroll op mikt. De Canadese miljardair wil meestrijden voor de prijzen.



Dat Aston Martin 37 van zijn 55 punten in de tweede helft van het seizoen sprokkelde, doet alvast het beste verhopen voor 2023. En nu? Lawrence Stroll is bereid om diep in zijn geldbuidel te tasten om mee te strijden aan de top. Een gloednieuwe fabriek mét windtunnel op Silverstone - prijskaartje: 225 miljoen euro - moet de kloof met de topteams zo snel mogelijk dichten. Ook de komst van twee grote namen van Red Bull - designer Andrew Alessi en aero-goeroe Dan Fallows - zet de ambities van Aston Martin kracht bij. De fundamenten liggen er, nu is het tijd om te oogsten. Die taak ligt in 2023 in de handen van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en Lance Stroll. De 41-jarige Alonso, die de overstap maakte van Alpine, is nog steeds gretig om F1-successen te boeken. Doet hij beter dan zijn voorganger Sebastian Vettel?

Fernando Alonso kan Aston Martin tonnen ervaring bijbrengen.

Alpine

Pierre Gasly: 1 zege, 3 podiumplaatsen Esteban Ocon: 1 zege, 2 podiumplaatsen

Vorig jaar The best of the rest. Ondanks zorgwekkende testdagen kon Alpine vorig seizoen de strijd om het middenveld winnen. Na P5 in 2021 zette het F1-team van Renault zijn opmars voort richting P4, al bleef de top drie ver buiten bereik. Ook voor Esteban Ocon was het seizoen een opsteker, want hij is nog maar de tweede ploegmaat van Fernando Alonso - na Jenson Button - die meer punten kon sprokkelen in een seizoen dan de Spanjaard, die wel vaker pech had. En nu? Na een hele soap is niet Oscar Piastri, maar wel Pierre Gasly in 2023 de ploegmaat van Ocon. Ze vormen het eerste Franse duo bij Renault sinds 1982. Dat klinkt mooi, maar teambaas Otmar Szafnauer zal zijn twee rijders nauwlettend in de gaten moeten houden. Gasly en Ocon waren in hun jeugd twee boezemvrienden tijdens het karten, maar na verloop van tijd kwam er een kink in de kabel. Ook al beweren ze dat de plooien zijn gladgestreken, het wordt opletten als de persoonlijke ambities de kop opsteken. Ocon en Gasly, allebei goed voor één F1-zege, zullen niet wijken voor elkaar in de strijd voor een tweede succes.

Is alles weer koek en ei tussen Esteban Ocon en Pierre Gasly?

McLaren

Lando Norris: 1 polepositie, 6 podiumplaatsen Oscar Piastri: debuutseizoen

Vorig jaar Remproblemen tijdens de testen in Bahrein, een stevige achterstand bij de start en een ontgoochelende 14e en 15e plek in de openingsrace. McLaren miste zijn start volledig in 2022, maar kon wel snel orde op zaken stellen. Vooral Lando Norris maakte indruk met een 3e plek in Imola: zo was de Brit in 2022 de enige rijder op het Formule 1-podium die niet voor Red Bull, Ferrari of Mercedes reed. Veel minder indrukwekkend waren de prestaties van ploegmaat Daniel Ricciardo. De Australiër sprokkelde 85 punten minder dan Norris, waardoor McLaren de strijd om de 4e plek verloor tegen Alpine. En nu? In 2020 klopte McLaren nog op de deur bij de topteams met P3, maar nu dreigt het weer weg te zakken naar de onderste helft. CEO Zak Brown moest dan ook ingrijpen: hij schoof de onderpresterende Ricciardo opzij en haalde met Oscar Piastri een van de meestbelovende talenten binnen. Het valt af te wachten of de 21-jarige Australiër, die geen race meer reed sinds zijn F2-titel in 2021, meteen weer het juiste ritme te pakken kan krijgen. De druk om het beste team van het middenveld te worden ligt dan ook op de schouders van Norris, die nog steeds jaagt op zijn eerste F1-overwinning.

Lando Norris.

F1-grid 2023 Red Bull Max Verstappen (Ned) Sergio Perez (Mex) Ferrari Charles Leclerc (Mon) Carlos Sainz (Spa) Mercedes Lewis Hamilton (GBr) George Russell (GBr) McLaren Lando Norris (GBr) Oscar Piastri (Aus) Alpine Esteban Ocon (Fra) Pierre Gasly (Fra) Aston Martin Fernando Alonso (Spa) Lance Stroll (Can) Alfa Romeo Valtteri Bottas (Fin) Zhou Guanyu (Chi) AlphaTauri Yuki Tsunoda (Jap) Nyck de Vries (Ned) Haas Kevin Magnussen (Den) Nico Hülkenberg (Dui) Williams Alex Albon (Tha) Logan Sargeant (VS)