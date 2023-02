The Best FIFA Awards: voor wie stemden Messi, Put, Broos, Saintfiet en Roberto Martinez?

De stemmen van de kapiteins, bondscoaches, media en fans worden door de FIFA omgezet in scoringspunten. Met 52 van die punten triomfeerde Messi, de geniale Argentijn ging de Fransen Kylian Mbappé (44) en Karim Benzema (34) vooraf.



U leest het goed in de inleiding. Van Eden Hazard geen spoor bij de stemmers, de aanvoerder van de Rode Duivels, stopte na de Wereldbeker. Omdat Roberto Martinez ook afscheid nam van België na het WK, nam performance analist Luke Benstead de honneurs waar.



De Engelse assistent van Martinez zette Messi op 1, Kevin De Bruyne op 2 en de Kroaat Luka Modric op 3. Roberto Martinez, die ondertussen aan de slag is als bondscoach van Portugal, plaatste De Bruyne eveneens op 2, na Messi en voor Mbappé.



Komen we bij de Belgische stemmers uit: ook Paul Put, bondscoach van Congo-Brazzaville, had na Messi punten over voor De Bruyne. Zijn derde stem ging naar Benzema.



Hugo Broos, de sportieve baas van Zuid-Afrika, had met Messi, Mbappé en Benzema de volgorde juist. Tom Saintfiet, bij Gambia aan de slag, koos met Achraf Hakimi, Sadio Mané en Mohamed Salah uitsluitend voor Afrikaanse voetballers.



