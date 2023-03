Tadej Pogacar looft Tim Wellens en lonkt naar de Ronde: "Denk niet dat Wout en Mathieu me vrezen"

Op de fiets is Tadej Pogacar (24) als een bezetene aan zijn seizoen begonnen, naast de fiets is de Sloveen de minzaamheid zelve. Sportweekend mocht vorige week op audiëntie in Monaco bij de tweevoudige Tourwinnaar en zijn verloofde Urska Zigart (26).

Monaco staat min of meer synoniem voor blingbling, maar het Sloveense wielerkoppel heeft allerminst sterallures in hun mondaine uitvalsbasis. "We blijven gewoon in ons appartement", knipoogt Tadej Pogacar in een uitgebreid gesprek met Ine Beyen. "Het is hier wat meer flashy en je ziet dure merken en auto's, maar ook met zoveel glamour rondom jou kun je een normaal leven leiden." "Het is gewoon onze thuis", vult partner Urska Zigart aan. "Wij gaan ook in onze trainingsbroek naar de supermarkt." De Sloveense verloofde van de wielerkannibaal - zelf ook renster bij Jayco-AlUla - onthult hoe haar echtgenoot in spe steeds beter wordt in de keuken (met een liefde voor pasta, gnocchi met paprikasaus was een recente creatie) en niet de andere kant opkijkt als de stofzuiger om aandacht schreeuwt. Maar Pogacar haalt natuurlijk het liefst uit op zijn fiets. "Ik heb geen antwoord op de vraag waarom ik zo goed ben." "De ogen zijn wel op mij gericht en dat maakt het soms lastig, maar als je weet dat je goed bent, lukt het wel."

Tadej Pogacar haalde verwoestend uit in de Ruta del Sol met 3 ritzeges en de eindwinst.

"Ik denk niet dat Van Aert en Van der Poel bang zijn van mij"

Tadej Pogacar steekt het al maanden niet onder stoelen of banken: op 2 april mikt hij voluit op de Ronde van Vlaanderen. Vooral zijn manager zou dat vuurtje stevig opgepookt hebben, want hij won nog nooit Vlaanderens Mooiste met de renners die in zijn portefeuille zitten. "En toch is er geen druk", nuanceert Pogacar zelf. "Al hebben we wel een goeie kans." De Oude Kwaremont is zeker na zijn stormachtige passages vorig jaar zijn favoriete helling, tussen Brugge en Oudenaarde zijn Wout van Aert en Mathieu van der Poel wellicht de zwaarste concurrenten. "Of ik hen kan kloppen? I don't know. Ik zal al blij zijn als ik hen kan volgen en als ik beter kan afsluiten dan vorig jaar", refereert hij naar die hectische sprint waarbij Pogacar zich liet ringeloren en 4e werd. "Ik denk niet dat zij bang zijn van mij. Zeker in Vlaanderen hoeven ze niemand te vrezen. Ze zijn zo getalenteerd en ze hebben zoveel power." Urska Zigart is op haar beurt reserve voor de Ronde en zegt niet neen tegen een deelname. "Ik ben niet zo'n grote fan van de kasseien, maar de sfeer is ginds zo speciaal. Ik zou wel blij zijn als ik word opgeroepen, al weet ik niet of dat nog zo zou zijn als ik voor de Koppenberg sta."

"Als hij het thuisfront niet zou missen, dan zou hij nog meer koersen"

Na het voorjaar gaat de blik uiteraard voluit naar de Tour de France. Bij al die afspraken is Tim Wellens een nieuwe lijfwacht bij UAE. "We hebben een week gekoerst in de Ruta del Sol en ik was erg verrast over hoe goed hij is als renner, als ploegmaat en als mens." "Als alles goed verloopt, zal hij zeker een meerwaarde zijn in de Tour-ploeg. Hij is zeer bescheiden en professioneel. Ik heb nog niet te veel renners gezien die meer professioneel zijn dan Tim." "Hij is ook dol op verhalen, bijvoorbeeld over kamergenoten die dingen uitvreten tijdens hun slaap." "Als iemand iets aan tafel vertelt, dan pikt hij in met een cycling story. Of als het stil is, zegt hij: cycling story! En dan begint hij aan zijn verhaal."

Pogacar koerst veel en gretig. "Ik hou er gewoon van. Als ik in januari naar de Tour Down Under kijk, dan popel ik al naar mijn eerste koersdag." "Ik begrijp dat andere renners zo fris mogelijk willen toeleven naar hun doelen. Soms put het je uit, maar ik vind koersen niet erg." "Als hij het thuisfront niet zou missen, dan zou hij nog meer koersen", weet zijn verloofde. "De wedstrijd is niet het lastigste, wel het reizen en alles wat er bij komt kijken."

Ook Tim Wellens pikte al zijn graantje mee in de Ruta del Sol.

"Een andere ploeg? Dat kan, maar momenteel kan ik niet gelukkiger zijn"