Saaie uren tijdens UAE Tour: "Lelijke woestijn, niemand wil ontsnappen en 50 watt trappen"

"Ik ben hier conditie aan het verliezen, want in het peloton is het echt veel te gemakkelijk. Ik heb mijn tempo gekozen en probeerde (tijdens zijn vlucht) de hele tijd 300 watt te rijden."

De renners die niet uitblinken in sprinten, tijdrijden of klimmen moeten daarentegen veel koersuren zien door te komen zonder grote uitdagingen.

De afgelopen UAE Tour was een succes voor Soudal - Quick Step. Remco Evenepoel won het eindklassement, Tim Merlier twee etappes en als ploeg waren de renners van Patrick Lefevere de snelste in de ploegentijdrit.

Wachten op de laatste vijf kilometer

Een verhaal dat erg herkenbaar is voor Stijn Steels, die in dienst van de Quick Step-ploeg ook de UAE Tour reed in het verleden. Hij herinnert zich de koers in de Emiraten als een saaie wedstrijd, met vaak hectiek in de finale.

"Niemand wil wegrijden, het is altijd rechtdoor en je fietst door de woestijn - vaak zelfs lelijke woestijn", vertelt Steels in De Tribune. "Het is afwachten tot de laatste vijf kilometer."

"Dan zit iedereen natuurlijk nog fris en wordt er opeens een gigantisch tempo ontwikkeld. De sprints zijn daardoor extreem chaotisch. Leuk om naar te kijken, maar als renner is het gekkenwerk."

