Geen passie? Geen genade! Bondscoach Gjergja stuurt Bratanovic tijdens match naar kleedkamer

Wat hij duidelijk niet kon appreciëren was dat de 21-jarige Bratanovic naar zijn mening niet tot het einde alles in de strijd bleef gooien, ondanks een 47-68-achterstand.

Als je op de vloer stapt, dan geef je alles. Of het voor 30 seconden is, 3 minuten of 33 minuten. Dat is de regel.

"Het is niets tegen hem. Helemaal niet. Ik hou van hem als een zoon, maar de regel is voor iedereen hetzelfde."

De actie is des te opvallender omdat Gjergja ook de coach is van Bratanovic bij landskampioen Oostende.

Voor Gjergja maakt het duidelijk geen verschil. Hij had op zijn persconferentie een boodschap voor alle jonge spelers bij de nationale ploeg.

"Er is een ding getoond deze week. Als iedereen zich wil inzetten en samen iets wil bereiken, dan maken we een kans. Als dat niet zo is, dan moeten we bekijken wie er nog bij wil zijn en eventueel verjongen. Dat is de sleutel."



De Belgian Lions wonnen vrijdag van Groot-Brittannië, maar verloren maandag van het sterke Turkije.