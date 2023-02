Geen mirakel: Belgian Lions krijgen pak rammel in laatste WK-kwalificatiewedstrijd

Ruim een kwartier voor de laatste buzzer was alle WK-hoop voor de Belgen vervlogen. Om alsnog een WK-ticket weg te graaien moesten de Belgian Lions in de eerste plaats duimen voor een stunt van Groot-Brittannië tegen Servië, maar dat mirakel kwam er niet. Servië plaatste zich met een 101-83-zege.

Niet dat de Belgian Lions daarmee een zondebok hadden, want ze stonden zelf alleen in de openingsminuut even op voorsprong. Voor de rest was het een hele wedstrijd achtervolgen.

Een mindere start van de jonge Belgian Lions - zonder Obasohan, Mwema, Bako, Gilet, Vanwijn... - brak hen snel zuur op. De Turken straften drie fast breaks genadeloos af.

Manu Lecomte was met 14 punten de enige landgenoot die in de dubbele cijfers zat. Met maar een afwerkingspercentage van 32,3 procent zat een remonte er niet in. Een lastig laatste kwart maakte er nog een pijnlijke 54-82 van voor de Belgen.

In het preolympisch kwalificatietoernooi in augustus krijgen de jonge Lions, die vandaag hun kans kregen van bondscoach Dario Gjergja, een nieuwe gelegenheid om ervaring op te doen.