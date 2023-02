E3 geeft zijn laatste geheim prijs: Ine Beyen siert de banner 2023

"Laat ons spreken over de koers en zwijgen over de rest. Dat wil ik hiermee zeggen", zei bedenker Jacques Coussens over de affiche die elk jaar de nodige weerklank krijgt.



"Wie de vrouw is op de foto? Een geheim dat we nog wat binnenskamers willen houden. Wij laten iedereen wat gissen en zullen in aanloop naar de koers haar identiteit wel vrijgeven."

Vandaag heeft Coussens de daad bij het woord gevoegd en bekendgemaakt wie de geheimzinnige, in het zwart geklede vrouw is: Ine Beyen.

"Ine Beyen is dé topvrouw die dit jaar onze banner kleurt. En dat doet ze niet toevallig", klinkt het.

"Want spreken over de koers, dat kan deze Belgische ex-profrenster als geen ander... Serieus trots dat ze dit jaar haar schouders onder onze campagne zet!"