E3 Saxo Bank Classic behoudt finale en onthult banner: "Laat ons spreken over de koers"

De organisatie van de E3 Saxo Bank Classic heeft zijn 14e banner gepresenteerd. De leuze is "Laat ons spreken over de koers".

De voorbije jaren was er af en toe controverse rond de banners. "Laat ons spreken over de koers en zwijgen over de rest. Dat wil ik hiermee zeggen", zegt bedenker Jacques Coussens over de affiche voor dit jaar.

"Wie de vrouw is op de foto? Een geheim dat we nog wat binnenskamers willen houden. Wij laten iedereen wat gissen en zullen in aanloop naar onze E3 Saxo Classic haar identiteit wel vrijgeven."



Het parcours telt geen geheimen meer. Aan de route van de 65e editie op vrijdag 24 maart is amper tot niet gesleuteld.

Dat wil zeggen: 17 hellingen met enkele pittige kasseizones verspreid over 204,1 kilometer koers. En dus opnieuw een finale van zowat 80 kilometer lang.



Vorig jaar won Wout van Aert na een koppeltijdrit met Christophe Laporte.