VIDEO - Populairste gast van de avond? Spaarvarken voor De Warmste Week gaat gretig rond op Eddy's

Geen figuur die tijdens de Eddy's vaker op foto mocht dan het spaarvarken van De Warmste Week. Eva De Roo (Studio Brussel) geeft het beestje overal mee om geld in te zamelen voor het goede doel. Gisteren was het varken te gast op de awardshow van Wielerclub Wattage. Bekende koppen deden hun duit in het zakje en poseerden gretig met de spaarpot. Bekijk de beelden hieronder.