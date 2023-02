Schuilt er ook een klimmerstype in Kopecky? Ploegleider: "Blij met de Lotte die we nu zien"

"Lotte heeft nu meer ervaring en is meer vastberaden in het toeleven naar het punt waarop ze goed wil zijn."

De ploegleider zag dat de entree van Kopecky in het wegpeloton afgelopen weekend stijlvol was. "Als je hard blijft werken en leeft als professional, dan word je steeds beter", begint hij zijn uitleg.

Een klimmerstype? "Daar wil ik niet over nadenken"

De komst van sprintkanon Lorena Wiebes legt ook Kopecky geen windeieren. Lars Boom: "Lotte twijfelde in het begin misschien een beetje aan Wiebes, maar nu niet meer."

"Het brengt rust: met Lorena heb je altijd iemand achter de hand. Ze heeft ons alleen maar sterker gemaakt."

Ook Boom weet dat Kopecky enkele kilo's lichter staat, maar de ploegleider nuanceert.

"Gewicht speelt zeker een rol, maar je moet voorzichtig zijn en de goeie balans vinden. Dat is gelukt. Je moet dat controleren en zorgen dat het niet te licht wordt."

Kan Kopecky op termijn dan misschien uitgroeien tot een klimster die ook scoort in zwaardere rondes?

"Daar wil ik niet over nadenken", is Boom meteen duidelijk. "Iedereen is heel erg blij met de Lotte die we nu zien."

"Ik weet niet of je het moet willen om beter bergop te rijden op die lange beklimmingen. Ik denk niet dat ze dat type is. Ik zie het niet gebeuren."