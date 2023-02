Lotte Kopecky: "Of ik ooit beter was? Neen is het enige juiste antwoord na zaterdag"

"Elke keer leer je bij, want dit is nog een nieuwe wedstrijd voor ons", vertelde Lotte Kopecky na haar ontbijt op de kasseien van de Hel. "De wind stond tegen, dan voelen de kasseien wel zwaar aan."

"Ja, dit is toch wel dé koers voor mij dit jaar. Ik geniet er gewoon van om het beste spoor te zoeken op de kasseien."

Zaterdag won Kopecky de Omloop. "Dat geeft rust", bevestigt ze. Ze voelt zich kiplekker bij SD Worx.

"Ik voelde me hier vorig jaar al heel erg goed, maar ik ken de rensters nu een stuk beter en ik kan mezelf zijn."

"Dat stelt me gerust. Al voel ik me niet beter dan de anderen. We hebben meerdere supergoeie rensters in onze ploeg."

"Of ik ooit beter was dan nu? Na zaterdag is "neen" het enige juiste antwoord. We hebben ingecalculeerd dat mijn supervorm er pas over enkele weken moet zijn. Er zou nog ruimte moeten zijn voor verbetering."