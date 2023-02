Noa Lang haalt zijn gram tegenover vandalen die veld en stadion Club Brugge vandaliseerden

Noa Lang veranderde, in de middencirkel van het Jan Breydelstadium, de postcode van Gent in die van Brugge. 9k werd 8k met behulp van een spuitbus.

Veld en stadium gevandaliseerd

Club Brugge trof het Jan Breydelstadion vanmorgen immers niet aan zoals het het had achtergelaten. Gisterennacht hadden vandalen grafitti aangebracht op een muur binnen het stadion.



In de middencirkel werd "9K" in het veld gebrand. Dat is een verwijzing naar 9000, de postcode van Gent, waartegen Club het later die dag moest opnemen.

De grafitti werd snel overschilderd, maar de beschadigingen op het grasveld waren tijdens de wedstrijd nog steeds zichtbaar.

AA Gent reageerde op haar website en distantieert zich van de feiten:

"De daders zijn nog onbekend, maar KAA Gent wil zich alvast distantiëren van de feiten. Vandalisme heeft niks met voetbal te maken en getuigt allerminst van respect voor de tegenstander. De politie zal deze zaak onderzoeken."

Begin november liep de confrontatie tussen AA Gent en Club Brugge uit de hand. Toen werd voor de match een smakeloos spandoek over ex-speler Roman Jaremtsjoek nog weggehaald en kwam het nadien tot schermutselingen tussen supporters en politie.