Ruben en Ine over Kopecky na de Omloop: "Extra troef om te weten dat ze het zo kan afmaken"

Ruben: Lotte Kopecky is de beste eendagsrenster van het moment.

Ine: Toch in dit type koersen. Luik-Bastenaken-Luik of de Waalse Pijl is misschien een ander verhaal, maar in de kasseikoersen wel.

Het is geen verrassing dat ze vandaag wint, alleen de manier waarop is misschien wel een verrassing.

Ruben: Het is wel een troef voor Kopecky om nu te weten: ik kan het in een groepje afmaken en ik kan een solo afronden.

Ine: Dan ben je een heel complete renster, terwijl men vroeger dacht dat Kopecky een sprintster was. Ze heeft dus zeker haar troevenarsenaal uitgebreid.



Ruben: Ze heeft ongeveer 3,5 kilo verloren, dat moet ook niet makkelijk geweest zijn.

Ine: Kopecky is iemand die veel training nodig heeft en daar ook deugd uit haalt. Ze kan ondanks die verloren kilo's nog dezelfde wattages trappen, dat is duidelijk.

Het is dus een gigantisch voordeel. In de Strade en de Amstel kan haar dat zeker opleveren.



Ruben: Movistar is versterkt in de winter, dat hebben ze vandaag hier laten zien. Ook Trek-Segafredo en FDJ-Suez zijn versterkt. Maar dé ploeg blijft toch SD Worx.

Ine: Al vond ik ook Movistar supersterk, maar ze hadden dan wat pech met Van Vleuten op een slecht moment. We weten natuurlijk niet hoe de wedstrijd zou zijn verlopen met haar erbij in de finale.

Al heeft SD Worx wel nog altijd de overmacht. Maar ze zijn meer aan elkaar gewaagd dan vroeger.

Ruben: Er zijn voorlopig nog geen andere Belgische vrouwen aanwezig om mee te doen met Lotte Kopecky.



Ine: Shari Bossuyt zat wel mee in de achtervolgende groep en is nog niet zo lang hersteld van een sleutelbeenbreuk. Ze kampt dus ongetwijfeld nog met een tekort aan training dat in wedstrijden als deze wel opspeelt.



Julie De Wilde heeft zo goed gepresteerd vorig jaar en het is nu de eerste keer dat ze echt met verwachtingen moet omgaan. Ik zou dus zeker niet te veel druk leggen op haar.

Ruben: Van wie had jij meer verwacht vandaag? Elisa Balsamo?



Ine: Ik had haar ook genoteerd. Ze was wel mee met die eerste ontsnapping van 17 rensters, maar daarna hebben we haar niet meer gezien. Al kan ze natuurlijk ook pech hebben gehad, dat weten we niet. Ook haar land- en ploeggenote Longo Borghini kon niets forceren.

Ruben: Positief viel wel op dat Lorena Wiebes mee was over de Bosberg.

Ine: Ze wil zich meer gaan focussen op wedstrijden zoals de Amstel. Wiebes wil nog een tikkeltje meer kunnen dan enkel vlakke sprints winnen en legt zich nu dus meer toe op lastigere wedstrijden.

Vollering was ook vaak voorin te zien in de finale, maar hoeft op dit moment nog niet top te zijn. Ik vond ook niet dat we nu de beste Vollering te zien kregen. Dat kan perfect ingecalculeerd zijn natuurlijk.