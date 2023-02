Lotte Kopecky na "eerste solo": "Niet de bedoeling om zo vroeg te gaan"

De sprintster is een aanvalster geworden: Lotte Kopecky (27) veegde in de Omloop Het Nieuwsblad - voor het eerst WorldTour - de tegenstand op een hoopje. De leading lady van de Belgische wielersport reed weg uit het peloton op de Vesten en zong het uit tot in Ninove.

"Het was toch pittig", vertelde Lotte Kopecky in het flashinterview. "Ik had echt een goed gevoel tijdens de koers, ook op de klimmetjes." "Het was niet de bedoeling om zo vroeg op de Muur te gaan, maar de rest kon niet volgen. Ik kon daarna niet meer twijfelen en ik ging voluit." Na de finish zei Kopecky: "De volgende keer ga ik later aan." "Ik heb nog nooit een solo gedaan", voegde ze daar nog aan toe. "Het was lastig om in te schatten hoe je zoiets doet." "Of dit nu een nieuwe versie van mezelf is? Lorena Wiebes is de snelste. Ik ben snel, maar ik ben geen topsprinter. Dit is een goeie ontwikkeling."

Ik moest zoeken hoe ik die inspanning moest indelen en welk vermogen ik zou volhouden. Lotte Kopecky

"Ik heb mezelf ergens wel verbaasd", vulde ze in onze studio nog aan. "Ik moest zoeken hoe ik die inspanning moest indelen en welk vermogen ik zou volhouden." Kopecky speelde deze winter 3,5 kg kwijt. "Ik was niet te zwaar, maar er was ruimte voor verbetering. Het is niet dat ik alles geschrapt heb uit mijn eetpatroon. Maar het was wel de juiste keuze." Haar ploeg SD Worx was vandaag baas. "We staan er goed voor en we helpen elkaar. We hangen goed aan elkaar. Het is geven en nemen in deze ploeg. En ik zou het leuk vinden om zoveel mogelijk vinkjes te zetten."

Ploegmates hadden het al in de smiezen: "Ze was supersterk op stage"