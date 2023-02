Pidcock: "Van Baarle is onzichtbaar als hij aanvalt", Lampaert: "Er is nog werk"

"Tricky", zo zei Tom Pidcock na zijn Omloop. "Ben Turner viel en toen Jumbo-Visma aanviel na die wind en regen, had ik het zo koud. Ik kon bijna niet meer trappen."

"Jumbo-Visma was echt sterk, klopt. Meer kan ik niet zeggen. Of ik de aanval van Dylan van Baarle had gezien? Als hij aanvalt, is het alsof hij onzichtbaar is. Chapeau."

"Ik had zelf nog kunnen aanvallen, maar dan zou er altijd iemand van Jumbo-Visma gereageerd hebben. Wat moest ik dan doen?"