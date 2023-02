Elleboogbreuk schakelt Ben Turner al uit, ook Jasper De Buyst likt zijn wonden

Ben Turner was vorig jaar een ware ontdekking in het voorjaar en de 23-jarige Brit had zijn hoogvorm in de Spaanse eendagskoersen al gedemonstreerd.

In de Omloop Het Nieuwsblad kreeg hij her en der een ster achter zijn naam, maar het werd een sisser.

Turner kwam nog voor halfweg ten val en heeft zijn elleboog gebroken. Over de duur van zijn onbeschikbaarheid is nog niets bekend.