Da Costa verzacht pijn voor Porsche na crash leider Wehrlein, Vandoorne 7e in Zuid-Afrika

Het Formule E-seizoen wordt stilaan een dramareeks, want elke aflevering volgt wel een onverwachte plotwending.

Nu was het al in de eerste ronde prijs. Kampioenschapsleider Pascal Wehrlein (Porsche) crashte tegen Buemi en mocht een kruis maken over zijn race.

De zege leek voor een tweede race op een rij naar de Fransman Jean-Éric Vergne te gaan, de ploegmaat van Stoffel Vandoorne bij DS Penske, maar met een fenomenaal inhaalmanoeuvre besliste Antonio Felix Da Costa daar nog anders over.

De Portugees, wereldkampioen in 2020, dook nog in het kleinste gaatje en verzekerde zich zo van zijn eerste zege voor zijn nieuwe werkgever Porsche, dat zo toch nog kon juichen na de crash van Wehrlein.

Titelverdediger Stoffel Vandoorne moest vrede nemen met de 7e plek, wel zijn beste resultaat dit seizoen. Hij springt zo naar de 13e plek in het klassement.